Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:55, 23 мая 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

The Vibes: В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Antara Foto / Hendra Nurdiyansyah / Reuters

В Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщило издание The Vibes.

Подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 23 мая, в 2:52 по местному времени у побережья провинции Бенкулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По словам представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдула Мухари, толчки длились примерно три секунды и ощущались в нескольких районах, в том числе Центральном и Северном Бенкулу. «Землетрясение вызвало панику у жителей, многие из которых выбежали из своих домов», — рассказал он.

В результате землетрясения были повреждены десятки домов в городе Бенкулу с населением почти 400 тысяч человек. На данный момент известно как минимум о 34 поврежденных постройках, пострадавших нет. Угроза цунами на данный момент отсутствует. Местные службы проводят оперативную оценку ущерба и координируют помощь. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией на случай новых землетрясений.

Ранее в этот же день сообщалось о подземных толчках у берегов Японии и США. Магнитуда первого землетрясения составила 5,4, а второго — 5,2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США выступили против участия помощника Путина в переговорах по Украине. В чем причина?

    Рыбак полчаса сражался с огромной кумжей и побил 45-летний рекорд

    Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян в лыжных гонках

    Лавров предложил решение вопроса с подписантом мирного соглашения от Украины

    Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра»

    Врач рассказал о единственном способе лечения катаракты

    В Минобороны России раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

    Российская «Игла» пробила беспилотник до платы

    В России отреагировали на желание США избежать участия Мединского в переговорах по Украине

    В России подешевел один тип товаров для дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости