Мощное землетрясение произошло в Индонезии

The Vibes: В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3

В Индонезии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщило издание The Vibes.

Подземные толчки были зафиксированы в пятницу, 23 мая, в 2:52 по местному времени у побережья провинции Бенкулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По словам представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдула Мухари, толчки длились примерно три секунды и ощущались в нескольких районах, в том числе Центральном и Северном Бенкулу. «Землетрясение вызвало панику у жителей, многие из которых выбежали из своих домов», — рассказал он.

В результате землетрясения были повреждены десятки домов в городе Бенкулу с населением почти 400 тысяч человек. На данный момент известно как минимум о 34 поврежденных постройках, пострадавших нет. Угроза цунами на данный момент отсутствует. Местные службы проводят оперативную оценку ущерба и координируют помощь. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией на случай новых землетрясений.

Ранее в этот же день сообщалось о подземных толчках у берегов Японии и США. Магнитуда первого землетрясения составила 5,4, а второго — 5,2.