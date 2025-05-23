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08:56, 23 мая 2025Экономика

В Японии произошло мощное землетрясение

У берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: samoila ionut / Shutterstock / Fotodom

У берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Сильные подземные толчки были зафиксированы в 06:28 по местному времени (00:28 по московскому). Эпицентр располагался в 34 километрах на юго-запад от населенного пункта Уракава на острове Хоккайдо с населением в 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 59 километров.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Двумя днями ранее стало известно, что азиатские туристы начали массово отказываться от поездок в Японию из-за предсказаний о землетрясении. Автором мрачного пророчество является художница манги Ре Тацуки. В своей книге «Будущее, которое я видела», вышедшей в 1999 году, она предупредила о разрушительном стихийном бедствии, которое действительно произошло в северном регионе Тохоку в марте 2011-го. В полной версии книги, которую издали 22 года спустя, сказано, что следующее крупное землетрясение ожидает Японию в июле 2025-го.

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