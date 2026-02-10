Тихановская объяснила смену политики Украины по Белоруссии

Тихановская: Киев окончательно разделил режим Лукашенко и народ Белоруссии

Украина поменяла политику в отношении Белоруссии, потому что Киев смог разделить режим Александра Лукашенко и белорусский народ. Так контакты Украины с оппозицией в интервью «РБК-Украина» объяснила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Киев окончательно разделил режим Лукашенко и народ Белоруссии. С [украинским лидером Владимиром] Зеленским договорились о назначении спецпосланника Украины и стратегическом сотрудничестве», — заявила оппозиционер.

Она выразила уверенность, что Украина не сможет добиться безопасности без Белоруссии, свободной от правления Лукашенко.

Ранее издание «Европейская правда» со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обсуждают уголовное дело против Лукашенко. По их словам, такой шаг окончательно перекроет возможности «закулисных» договоренностей с белорусским президентом.

