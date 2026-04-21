23:34, 21 апреля 2026

Мальчик взял слишком много угощений на свадьбе и был брошен в печь

Марина Совина (ночной редактор)

В индийском штате Уттар-Прадеш 11-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми ожогами после того, как официант бросил его в раскаленную печь. О происшествии пишет NDTV.

Ребенок пришел на торжество вместе с бабушкой. В какой-то момент мальчик направился к столу, где стояла еда, и начал брать сладости. Отмечается, что он сделал это несколько раз.

Официанта разозлило поведение ребенка, и он поднес мальчика к раскаленной печи. Ребенок попытался вырваться, но потерял равновесие и упал в огонь. Гости достали несовершеннолетнего из печи, он был госпитализирован с тяжелыми ожогами, в настоящий момент его состояние оценивается как критическое. Сам официант покинул место происшествия, его разыскивают правоохранители.

Ранее в Индии к дому невесты одновременно прибыли два жениха с родственниками, и каждый заявил, что именно он должен на ней жениться. Инцидент произошел в деревне Кхатаули, штат Уттар-Прадеш

