Два жениха прибыли на свадьбу к одной и той же невесте

В Индии к дому невесты одновременно прибыли два жениха с родственниками, и каждый заявил, что именно он должен на ней жениться. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в деревне Кхатаули, штат Уттар-Прадеш. После начавшегося между процессиями конфликта на место прибыла полиция. Отец 17-летней девушки рассказал правоохранителям, что полгода назад помолвил дочь с 20-летним Прадипом Кумаром из соседнего района. Однако за день до церемонии в семье жениха случилась утрата, и родственники Кумара сказали, что сообщат чуть позже, состоится ли свадьба.

Не дождавшись ответа, семья невесты быстро нашла другого кандидата — Акаша из Меерута. В итоге в деревне перед свадьбой разгорелась драка с участием родственников женихов.

В разгар конфликта кто-то из местных сообщил на специальную горячую линию, что девушка может быть несовершеннолетней. Полиция и чиновники остановили церемонию, отправили невесту во временный центр защиты, а затем передали в Комитет по защите прав детей. Ее возраст установят через медицинское освидетельствование. Оба жениха, разочарованные и сбитые с толку, разъехались по домам.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра 25-летнего мужчину избили, раздели догола, привязали к столбу и провели обнаженным по улицам через несколько часов после свадьбы, на которой он был женихом.