Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:04, 14 апреля 2026

Два жениха прибыли на свадьбу к одной и той же невесте

В Индии два жениха прибыли на свадьбу, чтобы жениться на одной девушке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: A Rehman 786 / Shutterstock / Fotodom

В Индии к дому невесты одновременно прибыли два жениха с родственниками, и каждый заявил, что именно он должен на ней жениться. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в деревне Кхатаули, штат Уттар-Прадеш. После начавшегося между процессиями конфликта на место прибыла полиция. Отец 17-летней девушки рассказал правоохранителям, что полгода назад помолвил дочь с 20-летним Прадипом Кумаром из соседнего района. Однако за день до церемонии в семье жениха случилась утрата, и родственники Кумара сказали, что сообщат чуть позже, состоится ли свадьба.

Не дождавшись ответа, семья невесты быстро нашла другого кандидата — Акаша из Меерута. В итоге в деревне перед свадьбой разгорелась драка с участием родственников женихов.

В разгар конфликта кто-то из местных сообщил на специальную горячую линию, что девушка может быть несовершеннолетней. Полиция и чиновники остановили церемонию, отправили невесту во временный центр защиты, а затем передали в Комитет по защите прав детей. Ее возраст установят через медицинское освидетельствование. Оба жениха, разочарованные и сбитые с толку, разъехались по домам.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра 25-летнего мужчину избили, раздели догола, привязали к столбу и провели обнаженным по улицам через несколько часов после свадьбы, на которой он был женихом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok