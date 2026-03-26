Жениха раздели догола и провели по улице через несколько часов после свадьбы

В Индии жениха привязали к столбу родные невесты, выступавшие против их брака

В индийском штате Махараштра 25-летнего мужчину избили, раздели догола и провели обнаженным по улицам через несколько часов после свадьбы, на которой он был женихом. Об этом сообщает издание The Times of India.

Жених и невеста жили в соседних деревнях и встречались полтора года, хотя семья девушки была против. 18 марта они заключили брак и уведомили об этом полицию, а те сообщили об этом родственникам невесты.

Молодожены отправились в дом дяди жениха. Вскоре туда ворвались около 15 человек. Они напали на пару, раздели мужчину и привязали его к столбу.

Сотрудники полиции задержали на месте происшествия пятерых подозреваемых. Остальным, в том числе зачинщикам, которыми предположительно были дядя жены пострадавшего, его супруга и их сын, удалось скрыться.

Против участников нападения возбуждено дело по нескольким статьям уголовного кодекса Индии. Их подозревают, в частности, в похищении и покушении на убийство.

