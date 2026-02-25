Реклама

02:10, 25 февраля 2026Бывший СССР

В Белоруссии продают деревню с позитивным названием

На северо-западе Белоруссии продают деревню Веселуха за 10,5 тыс. долларов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

На северо-западе Белоруссии в Поставском районе Витебской области недалеко от границы с Литвой продается деревня Веселуха. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные портала по недвижимости.

«В продаже целая деревня на три двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность», — говорится в объявлении о продаже от несостоявшегося владельца агроусадьбы.

Хотят за деревню, находящуюся в живописном месте на опушке рядом с рекой, тридцать тысяч белорусских рублей, что составляет примерно 10 524 доллара.

Примечательно, что население данной деревни по информации на 2009 год составляет — всего один человек, вероятнее всего, это сам владелец.

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки и процентов.

