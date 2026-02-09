Реклама

20:57, 9 февраля 2026

Россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки


Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифон. / «Лента.ру»

На фоне высоких рыночных ставок и ужесточения условий по льготным кредитам россияне задумываются об альтернативных вариантах. О других способах приобрести жилье газете Metro рассказали эксперты.

При покупке квартиры можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщиков. По статистике, которую приводит директор направления «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков, именно этот вариант обрел большую популярность в 2025 году на волне повышения кредитных ставок — в некоторых проектах доля продаж квартир в рассрочку выросла до 70 процентов.

Преимуществом такой схемы является возможность платить поэтапно и без процентов, поскольку позволяет зафиксировать стоимость жилья на момент заключения договора. Минусом считается высокий первоначальный взнос, который доходит до 50 процентов. Также покупателей отпугивают сжатые сроки выплаты — как правило, от одного года до пяти лет. Кроме того, нередко покупка в рассрочку подразумевает завышенную цену (до 30 процентов), комиссии и отсутствие скидок. По мнению директора департамента первичного рынка и ипотеки компании «Этажи» Марии Сороки, рассрочка подходит для тех, у кого есть хороший доход и четкая финансовая стратегия, к примеру, если покупатель знает, что к концу срока сможет продать другую недвижимость или взять кредит по низкой ставке.

Еще одна альтернатива ипотеке — трейд-ин, при котором человек продает старую квартиру через агентство, одновременно бронируя новую у застройщика. Трейд-ин стал набирать популярность в 2024 году после отмены массовой льготной ипотеки. На следующий год доля таких сделок выросла с 8 до 18 процентов.

В данном случае обычно заключается договор долевого участия, а стоимость приобретаемого жилья фиксируется на срок до полугода. Главным недостатком схемы является тот факт, что гарантировать продажу квартиры никто не может. Другая схема трейд-ин подразумевает выкуп квартиры девелопером, но для этого недвижимость должна считаться ликвидной. Однако такой вариант не всегда выгоден для покупателя, потому что застройщик покупает квартиру со скидкой в 20-25 процентов. Также важно учитывать, что продажа и покупка жилья ограничена одним регионом. Обычно на такую схему соглашаются покупатели, у которых выросли дети, либо семьи, ожидающие пополнение.

Не меньшим спросом пользуется субсидированная ставка. Такой кредит застройщики предоставляют в кооперации с крупными банками, ставка по ним льготная, около 3,5-5 процентов, но действует не дольше пары лет, а затем вырастает до рыночных 21-22 процентов. Благодаря этому заемщик может сэкономить на первых платежах, а другую часть денег инвестировать или держать на вкладе. Такой вариант более выгоден тем, кто покупает жилье в незавершенном объекте, а до сдачи арендует жилье. За счет этого покупатель может отложить деньги на предстоящий ремонт квартиры. Такая схема рискованна большой переплатой — наценка может достигать 10-20 процентов в зависимости от комиссии, которую застройщик платит банку.

Помимо этого, покупатель может рассмотреть траншевую ипотеку, по которой кредит выдается частями под разный процент. До сдачи дома в эксплуатацию ставка может быть ниже рыночной и составлять 6-12 процентов, однако впоследствии вырастает вдвое или втрое. Соглашаться на такой вариант стоит, если в запасе есть хотя бы 30-50 процентов от суммы кредита. Жилищный лизинг или аренду с последующим правом выкупа нередко используют при плохой кредитной истории или отсутствии официального дохода. Воспользовавшись такой схемой, покупатель не обязан будет платить налог на недвижимость и страховку. При этом ставки по таким программам гораздо выше, чем по рыночной ипотеке, а право собственности можно будет оформить только по окончании срока договора. Если компания, которая предоставляет жилье, обанкротится, можно остаться и без денег, и без квартиры.

Ранее москвича лишили льготной ипотеки после того, как выяснилось, что он сдает купленную по ней квартиру в аренду. Об этом в банке узнали благодаря жалобе нанимательницы — ее не устроил рост платежей.

    

