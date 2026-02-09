Россиянина лишили льготной ипотеки за сдачу жилья в аренду

Mash: Москвича лишили льготной ипотеки за сдачу заемной квартиры в аренду

Москвича лишили льготной ипотеки за сдачу заемного жилья в аренду. Об этом стало известно Mash.

По информации источника, в 2024 году мужчина приобрел двухкомнатную квартиру площадью 53 квадратных метра в Котельниках при помощи семейной ипотеки под шесть процентов. Жилищный кредит был оформлен на 30 лет с ежемесячным платежом в размере 59 тысяч рублей. Год назад мужчина стал сдавать объект девушке из Пензы за 40 тысяч рублей. Аренду девушка оплачивала переводом на карту, без отчислений в налоговую службу. Между тем осенью собственник захотел повысить цену на 10 тысяч рублей в месяц и сообщил об этом квартиросъемщице. Та в ответ заявила, что либо сумма останется прежней, либо она пожалуется на мужчину в банк и в налоговую. Когда москвич отказался, девушка сдержала слово и рассказала ведомствам о том, что проживает в квартире, где хозяин не платит налог на доход от ее сдачи, и в качестве доказательств предоставила договор аренды и чеки.

В результате банк зафиксировал нарушение, поскольку по договору с ним россиянин не мог сдавать заемное жилье без его разрешения. Финансовая организация поставила мужчине ультиматум и предложила либо полностью погасить кредит в ближайшие 14 дней по льготной ставке, либо процентная ставка повышается до 22 процентов. Таким образом, к ежемесячному платежу прибавится 120 тысяч рублей, к сумме кредита — 55 миллионов рублей. Помимо этого, будут начислены проценты в размере 9,5 миллиона рублей и штраф. В силу того, что москвич не мог выплатить всю оставшуюся часть ипотеки целиком, ему пришлось остановиться на втором варианте. В данный момент мужчина ищет адвоката, чтобы попытаться оспорить решение.

