Экономика
09:38, 9 февраля 2026

Семейной ипотеке в России предсказали сложный сценарий

RedCat: Новые правила семейной ипотеки усложнят ее получение для части россиян
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Новые правила получения семейной ипотеки потенциально способны снизить привлекательность покупки для значительной доли населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков RedCat.

Они напомнили, что с 1 февраля ужесточатся требования к участникам семейных ипотечных программ. Теперь супруги должны быть созаемщиками, также необходимо наличие постоянной регистрации у родителей и детей, наличие СНИЛС у ребенка. Это норма может стать серьезным препятствием для россиян, имеющих негативную кредитную историю или воспользовавшихся программой ранее самостоятельно.

Также большинство банков требуют, чтобы ребенок был зарегистрирован по месту жительства одного из родителей, причем этот родитель становится основным заемщиком. Эта практика также усложняет оформление сделок.

Ранее директор Института экономики РАН Михаил Головнин назвал способы сделать ипотеку более доступной для россиян. Интерес к ней могли бы повысить регулирование ставок, в том числе путем внедрения специальных региональных коэффициентов.

