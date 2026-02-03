Назван способ повысить доступность ипотеки в России

Экономист Головнин: Регулирование ставок по ипотеке повысит ее доступность

Регулирование ставок по ипотеке, в том числе путем внедрения специальных региональных коэффициентов, поможет повысить ее доступность для граждан. Соответствующий способ назвал директор Института экономики РАН Михаил Головнин в разговоре с агентством РИА Новости.

Эксперт ответил на вопрос о том, какая регулятивная мера могла бы повысить доступность жилья в России. «Регулирование ставок процента по ипотеке с какими-то условиями. То есть, опять же, введение не только общей категории льготных программ, но и, скажем так, каких-то региональных поправочных коэффициентов», — убежден он.

Политика по субсидированию ставок в отдельных группах регионов может проводиться и на федеральном уровне, уточнил специалист. «Надо понимать, что региональные льготные программы ограничены возможностями региональных бюджетов, которые смогут их субсидировать. Этот сдерживающий фактор надо тоже иметь в виду», — отметил собеседник агентства. Что касается льготных ипотечных программ, в этом случае, по мнению Головнина, чрезвычайно важна тщательная настройка их параметров.

