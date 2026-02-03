Раскрыты преимущества новых правил семейной ипотеки

Экономист Войлуков: Новые правила семейной ипотеки сдержат избыточный спрос

Новые правила выдачи семейной ипотеки, которые вступили в силу с 1 февраля 2026 года, помогут сдержать избыточный спрос на программу. Преимущества изменения условий в этом виде льготных кредитов на жилье раскрыл МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков, пишет РИА Новости.

Экономист пояснил, что в целом новые правила нужны, чтобы повысить адресность семейной ипотеки и эффективнее использовать бюджетные средства. Теперь супруги обязаны выступать созаемщиками по льготному кредиту, и семья не может взять его дважды.

«Это ограничивает использование льготных программ в инвестиционных целях и снижает возможности получать дополнительную выгоду за счет государственных субсидий», — добавил Войлуков. При этом для семей с детьми, которые реально планируют улучшить жилищные условия, правила принципиально не ухудшаются, подчеркнул эксперт.

«Фактически речь идет о перераспределении ресурсов в пользу тех заемщиков, для кого программа изначально и предназначалась», — заключил Войлуков.

Ранее россиянам назвали альтернативы семейной ипотеки, которые помогут выгодно приобрести жилье. Специалисты призвали обратить внимание на льготные кредиты на новых территориях, дальневосточную и IT-ипотеку.