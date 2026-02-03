Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 3 февраля 2026Экономика

Раскрыты преимущества новых правил семейной ипотеки

Экономист Войлуков: Новые правила семейной ипотеки сдержат избыточный спрос
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Новые правила выдачи семейной ипотеки, которые вступили в силу с 1 февраля 2026 года, помогут сдержать избыточный спрос на программу. Преимущества изменения условий в этом виде льготных кредитов на жилье раскрыл МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков, пишет РИА Новости.

Экономист пояснил, что в целом новые правила нужны, чтобы повысить адресность семейной ипотеки и эффективнее использовать бюджетные средства. Теперь супруги обязаны выступать созаемщиками по льготному кредиту, и семья не может взять его дважды.

«Это ограничивает использование льготных программ в инвестиционных целях и снижает возможности получать дополнительную выгоду за счет государственных субсидий», — добавил Войлуков. При этом для семей с детьми, которые реально планируют улучшить жилищные условия, правила принципиально не ухудшаются, подчеркнул эксперт.

«Фактически речь идет о перераспределении ресурсов в пользу тех заемщиков, для кого программа изначально и предназначалась», — заключил Войлуков.

Ранее россиянам назвали альтернативы семейной ипотеки, которые помогут выгодно приобрести жилье. Специалисты призвали обратить внимание на льготные кредиты на новых территориях, дальневосточную и IT-ипотеку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Раскрыт секрет успешной сдачи ЕГЭ

    Юриста обвинили в наживе на купленных россиянами бойцам СВО автомобилях

    Двукратный олимпийский чемпион из России оценил размер своей пенсии

    Режиссер фильма о Мелании Трамп объяснил свое присутствие в файлах Эпштейна

    В России назвали два важных результата энергетического перемирия

    Российский рядовой сорвал прорыв подразделений ВСУ в зоне СВО

    В Афганистане создадут кафедру «пророческой медицины» по заветам пророка Мухаммеда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok