Экономика
19:10, 28 января 2026Экономика

Россиянам назвали альтернативы семейной ипотеке

Шипилова: Выгодно купить жилье можно по дальневосточной и IT-ипотеке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Льготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выгодно купить жилье в 2026 году можно не только по семейной ипотеке, но и по другим льготным программам. Альтернативы субсидируемых кредитов на жилье для россиян, у которых нет детей младше шести лет, назвала директор по продажам ЖК «Белые Пески» Наталья Шипилова, пишут «Известия».

Одной из наиболее доступных программ эксперт назвала ипотеку на новых территориях — она действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Такую ипотеку выдают под два процента. При этом льготный кредит не подразумевает ограничений по возрасту, уровню дохода и семейному положению. Приобрести таким способом можно как квартиру, так и частный дом.

Другим востребованным инструментом Шипилова назвала IT-ипотеку. На кредиты со ставкой от шести процентов могут претендовать сотрудники аккредитованных IT-компаний, которые зарегистрированы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Еще один способ взять ипотеку с выгодным процентом — корпоративные программы. Некоторые крупные компании предлагают в партнерстве с банками пониженные ставки, помощь с первоначальным взносом или компенсацию части платежей, а в ряде случаев позволяют приобретать жилье на вторичном рынке. Однако тут есть нюанс — при увольнении из компании ставка будет пересмотрена до рыночной.

Тем, кто рассматривает переезд в другой регион, эксперт посоветовала рассмотреть дальневосточную и арктическую ипотеку под два процента. Они ориентированы на молодые и многодетные семьи, педагогов, медиков, работников предприятий ОПК, а также участников СВО и их родственников. Обязательным условием является регистрация в приобретенном жилье минимум на пять лет.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что альтернативой ипотеке в России могут стать квартиры по соцнайму и стройсберкассы.

