09:25, 19 января 2026Экономика

В Госдуме нашли альтернативу ипотеке

Депутат Аксененко: Соцнайм и стройсберкассы могут заменить ипотеку
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиры по соцнайму и стройсберкассы способны заменить жилищные кредиты. Что может выступить альтернативой ипотеке при текущем росте ставок, «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

В нынешних обстоятельствах, по мнению депутата, семейная ипотека вместо поддержки демографии только мешает ее росту. «Я искренне надеюсь на то, что всеми ведомствами и структурами наконец-то будут услышаны слова президента нашей страны Владимира Путина о том, что семейные программы ипотеки должны помогать родителям и подстегивать демографию, а не губить ее», — выразился Аксененко. На сегодняшний день выгоду от льготной программы получают лишь банки, устанавливая такой процент, что на переплату за ипотеку можно купить еще несколько квартир. На фоне этого депутат призывает внести изменения в существующие условия ипотеки и «развернуться к людям».

Если же добиться изменений в ипотечной сфере невозможно, Аксененко предлагает сосредоточиться на разработке альтернативных вариантов. Такими собеседник газеты считает выдачу жилья на условиях социальной аренды и строительные сберегательные кассы. Просто повысив процент по ипотеке, которая и так недоступна многим россиянам, банки окажут медвежью услугу строительной отрасли, которая будет работать «в холостую» из-за дефицита спроса, убежден Аксененко.

Ранее с аналогичным предложением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Свою позицию он аргументировал многолетней практикой использования стройсберкасс в Германии, где за все время их существования было предоставлено кредитов на 800 миллиардов евро.

