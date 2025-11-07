В России предложили замену ипотеке

В Госдуме предложили заменить ипотеку стройсберкассами и социальной арендой

В Госдуме нашли замену разорительным платежам по ипотеке. С предложением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его цитирует издание News.ru.

В нынешнем своем виде ипотека, по мнению депутата, становится для граждан «многолетней кабалой», а банки, диктуя населению и государству собственные условия, на этом наживаются. В качестве аналога Миронов призывает ввести систему строительных сберегательных касс и сдавать жилье в социальную аренду. Парламентарий напомнил, что такой институт уже давно доказал свою эффективность в Европе. В частности, в Германии за все время существования стройсберкасс было предоставлено кредитов на 800 миллиардов евро, а данным инструментом пользуется каждый третий житель страны. Отмечается, размер кредита при покупке квартир посредством стройсберкасс станет меньше в 2,5 раза.

Против такой инициативы, предполагает Миронов, выскажется именно «банковское лобби». Тем не менее альтернатива ипотеке должна быть разработана в интересах граждан, подчеркнул он.

Ранее сообщалось об участившихся отказах в оформлении ипотеки в России. Одобрение получают лишь 39 процентов заявителей, что на 10 процентов меньше, чем в начале 2025 года. Однако в 2026 году, по прогнозам финансистов, доля отказов вернется к 45 процентам.