Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

Финансист Трепольский: Доля отказов в ипотеке снизится до 45 % в 2026 году

В следующем году россиянам будет легче взять кредит на покупку жилья. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

В 2026 году, по прогнозам специалиста, доля отказов по жилищным кредитам опустится до 45-55 процентов. В настоящий момент показатель перевалил за половину и превысил 60 процентов. С начала текущего года, как отметил Трепольский, доля отказов выросла на 5-6 процентных пунктов — в январе она составляла около 54 процентов, а в феврале — 56 процентов.

Причиной роста отказов в жилищных кредитах эксперт называет общее ужесточение условий выдачи, как со стороны банков, так и центрального регулятора. Данная тенденция сохраняется с 2024 года: с июля Центробанк ввел новые ограничения в отношении заявителей с высокой долговой нагрузкой и минимальным первым взносом. Дополнительные лимиты Трепольский объясняет необходимостью снижения системных рисков и опасностью возникновения «ипотечного пузыря». Финансист добавил, что, согласно базовому прогнозу, ключевая ставка в следующем году продолжит снижаться и к концу 2026-го достигнет 12-15 процентов.

Ранее сообщалось об увеличении просрочек по ипотечным платежам в России. Суммарный объем невыплаченных средств за последний год удвоился, добравшись до 176,7 миллиарда рублей.