ЦИАН: Просрочка по ипотеке в РФ удвоилась за год до 176,7 миллиарда рублей

Суммарный объем просрочек по ипотеке в РФ увеличился на 22 процента за третий квартал, а за год — вдвое, достигнув 176,7 миллиарда рублей. К соответствующим выводам пришли специалисты компании ЦИАН, которые изучили данные Центробанка, пишет агентство РИА Новости.

По информации аналитиков, доля просрочки в общем объеме задолженности выросла до 0,89 процента, что является максимальным показателем с 2019 года. На первичном рынке доля просрочки уже достигла рекордного значения (0,38 процента) за все время мониторинга (с 2019 года), на вторичном рынке — превысила один процент и близка к максимумам (1,02 процента), поделились информацией эксперты.

В октябре аналитики центра «Движение.ру» объяснили, почему долги россиян по жилищным кредитам достигли рекордных масштабов. Специалисты связали эту тенденцию с ростом ключевой ставки. Так, при более низких показателях потенциальным должникам было бы проще продать недвижимость и не влезть в долги. Однако на данный момент спрос на рынке замедлился, поскольку гражданам стало сложнее выдерживать нагрузку по ипотеке.