Долги россиян за ипотеку достигли рекордных масштабов

«Движение.ру»: Просрочки россиян по ипотеке достигли исторического максимума

В августе 2025 года просрочки россиян по ипотеке достигли 156,9 миллиарда рублей — исторического максимума за все время существования таких программ в стране. О рекордных масштабах долгов по жилищным кредитам сообщают аналитики центра «Движение.ру», пишут «Известия».

При этом задолженность по всем жилищным кредитам, включая рассрочки, превышает 170 миллиардов рублей, уточнили специалисты.

«Если рассматривать средний показатель просроченной задолженности помесячно за периоды с января по август каждого года начиная с 2018-го, то в 2025-м в абсолютном денежном выражении он практически удвоился относительно 2024-го (плюс 90,89 процента)», — рассказали аналитики.

Эксперты связывают такую тенденцию с ростом ключевой ставки. При более низких показателях потенциальным должникам было бы проще продать недвижимость и не попасть в долги. Сейчас же спрос на рынке замедлился, так как россиянам стало сложнее выдерживать нагрузку по ипотеке.

Ранее стало известно, что россияне массово расхотели брать ипотеку — выдачи жилищных кредитов с января по сентябрь 2025 года упали на 44 процента по сравнению с тем же периодом в 2024-м. В денежном выражении показатель сократился на 33 процента, до 2,6 триллиона рублей.