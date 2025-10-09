«Дом.рф»: Выдачи ипотеки в России упали на 44 процента

В 2025 году россияне массово расхотели брать ипотеку — выдачи жилищных кредитов с января по сентябрь упали на 44 процента по сравнению с тем же периодом в 2024-м. К такому выводу пришли аналитики института развития «Дом.рф», пишет РИА Новости.

Всего за девять месяцев 2025 года банки выдали 590 тысяч кредитов на жилье — на 44 процента меньше, чем в 2024-м. В денежном выражении показатель сократился на 33 процента, до 2,6 триллиона рублей.

При этом в сентябре 2025 года выдачи кредитов выросли в денежном выражении на 7 процентов, до 400 миллиардов рублей. Однако количество сделок уменьшилось на те же 7 процентов, до 88 тысяч.

«Основной прирост выдач произошел за счет рыночных программ: выдано 34 тысяч кредитов (плюс 17 процентов к августу) на 90 миллиардов рублей (плюс 18 процентов) — почти в три раза больше средних значений за первое полугодие 2025 года», — пояснили в «Дом.рф». Такую динамику специалисты объяснили снижением ставок по рыночным кредитам — на конец сентября показатель опустился до 21 процента.

Ранее молодым семьям в России предложили выдавать льготную ипотеку при обещании родить ребенка в определенный срок. Если в этот период семья не выполнит обязательства, ставка увеличивалась бы до рыночной, а при выполнении — оставалась бы льготной.

