Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:54, 9 октября 2025Экономика

Россияне массово расхотели брать ипотеку

«Дом.рф»: Выдачи ипотеки в России упали на 44 процента
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2025 году россияне массово расхотели брать ипотеку — выдачи жилищных кредитов с января по сентябрь упали на 44 процента по сравнению с тем же периодом в 2024-м. К такому выводу пришли аналитики института развития «Дом.рф», пишет РИА Новости.

Всего за девять месяцев 2025 года банки выдали 590 тысяч кредитов на жилье — на 44 процента меньше, чем в 2024-м. В денежном выражении показатель сократился на 33 процента, до 2,6 триллиона рублей.

При этом в сентябре 2025 года выдачи кредитов выросли в денежном выражении на 7 процентов, до 400 миллиардов рублей. Однако количество сделок уменьшилось на те же 7 процентов, до 88 тысяч.

«Основной прирост выдач произошел за счет рыночных программ: выдано 34 тысяч кредитов (плюс 17 процентов к августу) на 90 миллиардов рублей (плюс 18 процентов) — почти в три раза больше средних значений за первое полугодие 2025 года», — пояснили в «Дом.рф». Такую динамику специалисты объяснили снижением ставок по рыночным кредитам — на конец сентября показатель опустился до 21 процента.

Ранее молодым семьям в России предложили выдавать льготную ипотеку при обещании родить ребенка в определенный срок. Если в этот период семья не выполнит обязательства, ставка увеличивалась бы до рыночной, а при выполнении — оставалась бы льготной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    В российском городе извращенец ночью обесточил дом и изнасиловал пенсионерку

    Путин и Алиев начали встречу один на один

    В Госдуме рассказали о последствиях военных учений НАТО у границ России

    Граничащая с Россией страна выразила протест из-за ударов по Украине

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости