Идею выдавать ипотеку обещавшим родить ребенка семьям поддержали

НОСТРОЙ поддержал идею выдачи льготной ипотеки молодым семьям под обязательства

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддерживает идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства о рождении ребенка в течение определенного срока. Об этом рассказал в беседе с ТАСС президент НОСТРОЯ Антон Глушков.

Необходимо предоставить возможность получения льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и всем остальным, отметил он. Предоставить возможность получить жилье по льготной программе можно было бы молодым семьям при обещании родить ребенка в определенный срок. Если в этот период семья не выполнит обязательства, ставка увеличивалась бы до рыночной, а при выполнении — оставалась бы льготной, предложил Глушков.

С точки зрения самого продукта, уже разработано несколько вариантов, отметил он. Однако возникает вопрос наличия необходимых ресурсов. В настоящее время эксперты ждут снижения ключевой ставки, что предоставит Минфину больше свободы в распоряжении лимитами для расширения льготных программ. Тогда ведомство сможет перераспределить средства и предложить мотивацию для более широкого круга семей, способствуя улучшению демографии в России.

В 2023 году депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил ввести в Россию льготную ипотеку для молодых семей, которые планируют рождение детей.