Экономика
13:17, 7 октября 2025Экономика

Идею выдавать ипотеку обещавшим родить ребенка семьям поддержали

НОСТРОЙ поддержал идею выдачи льготной ипотеки молодым семьям под обязательства
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддерживает идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства о рождении ребенка в течение определенного срока. Об этом рассказал в беседе с ТАСС президент НОСТРОЯ Антон Глушков.

Необходимо предоставить возможность получения льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и всем остальным, отметил он. Предоставить возможность получить жилье по льготной программе можно было бы молодым семьям при обещании родить ребенка в определенный срок. Если в этот период семья не выполнит обязательства, ставка увеличивалась бы до рыночной, а при выполнении — оставалась бы льготной, предложил Глушков.

С точки зрения самого продукта, уже разработано несколько вариантов, отметил он. Однако возникает вопрос наличия необходимых ресурсов. В настоящее время эксперты ждут снижения ключевой ставки, что предоставит Минфину больше свободы в распоряжении лимитами для расширения льготных программ. Тогда ведомство сможет перераспределить средства и предложить мотивацию для более широкого круга семей, способствуя улучшению демографии в России.

В 2023 году депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил ввести в Россию льготную ипотеку для молодых семей, которые планируют рождение детей.

