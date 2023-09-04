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18:21, 4 сентября 2023Среда обитания

Льготную ипотеку предложили выдавать молодым семьям до рождения детей

Депутат Даванков: льготную ипотеку стоит давать молодым семьям до рождения детей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В России предложили ввести новую программу льготной ипотеки для молодых семей, у которых еще не родились дети. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, рассказали в пресс-службе партии «Новые люди» агентству РИА Новости.

В соответствии с задумкой депутата, благодаря программе под названием «Молодая семья» супруги возрастом до 27 лет получат от государства субсидию на первоначальный взнос по ипотеке, а после рождения первого и второго ребенка — субсидирование процентной ставки до четырех и до двух процентов годовых соответственно. «При этом, когда родится третий ребенок предлагается полностью списывать основной долг по ипотеке за счет бюджета», — рассказал Даванков в обращении к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Помимо этого, программа предусматривает такие меры поддержки молодых семей, как перевод на бюджетные места в высших учебных заведениях молодых мам, включение в программу обязательного медицинского страхования репродуктивных мер для мужчин, а также бесплатные семейные психологи для семей в первые пять лет брака.

Ранее стало известно, что выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов по новым, смягченным условиям банки смогут начать уже с 9 сентября.

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    Полина Кислицына
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