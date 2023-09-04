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14:52, 4 сентября 2023Среда обитания

Названа дата начала выдачи ипотеки для IT-специалистов по новым условиям

Минцифры: выдачу льготной IT-ипотеки по новым условиям начнут с 9 сентября
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов по новым смягченным условиям банки смогут начать уже с субботы, 9 сентября. Информацию об этом раскрыли в Минцифры, передает агентство РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что с названной даты начнет действовать постановление кабмина, которое упрощает условия выдачи жилищных кредитов по льготным условиям для сотрудников IT-компаний. «Согласно документу, специалисты до 35 лет (включительно) могут больше не подтверждать минимальный уровень зарплаты, чтобы оформить заем», — напомнили в Минцифры.

Тремя днями ранее стало известно, что специалисты возрастом до 36 лет, работающие в IT-сфере, смогут оформить льготный ипотечный кредит без соблюдения требований к размеру минимальной зарплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До этого момента в городах-миллионниках для оформления льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц. В остальных городах — по 70 тысяч. В Москве действовало требование о не менее 150 тысячах рублей.

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    Полина Кислицына
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