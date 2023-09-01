В России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

Для IT-специалистов отменили требования к размеру минимальной зарплаты

Специалисты, работающие в IT-сфере, смогут оформить льготный ипотечный кредит без соблюдения требований к размеру минимальной зарплаты. О смягчении требований сообщается на сайте кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому подобное правило распространяется на специалистов в возрасте до 36 лет.

До этого момента в городах-миллионниках для оформления льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц. В остальных городах — по 70 тысяч. В Москве действовало требование о не менее 150 тысячах рублей.

Упрощение требований обсуждалось в апреле. Тогда в Минцифры захотели изменить некоторые условия программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 30 лет и предложили исключить из перечня требования к минимальной зарплате заемщиков.