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17:58, 17 апреля 2023Среда обитания

Для IT-специалистов захотели упростить льготную ипотеку

Минцифры захотело упростить получение льготной ипотеки для IT-специалистов до 30 лет
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Минцифры захотели изменить некоторые условия программы льготной ипотеки для IT-специалистов до 30 лет, тем самым упростив им получение кредита. Об этом сообщает ТАСС.

Власти предложили исключить из перечня требования к минимальной зарплате заемщиков. На данный момент для оформления кредита специалисты должны получать в городах-миллионниках 120 тысяч рублей, а в остальных населенных пунктах — минимум 70 тысяч рублей.

В качестве нововведений власти также предложили больше чем в два раза увеличить общую сумму кредитов, на которую была рассчитана программа. До этого она находилась на уровне 240 миллиардов рублей, а теперь ее захотели поднять до 500 миллиардов.

В январе 2023 года российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Тогда такую ипотеку разрешили получить сотрудникам всех аккредитованных компаний от 18 до 50 лет.

Нина Ташевская
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