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11:54, 30 января 2023Среда обитания

IT-специалистам изменили условия льготной ипотеки

Российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российское правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Об изменении ряда условий выдачи жилищных кредитов этой категории граждан сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы кабмина, теперь такую ипотеку смогут получить сотрудники всех аккредитованных компаний от 18 до 50 лет. «Смягчаются и требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству», — уточнил Мишустин. Ставка при этом останется на прежнем уровне — пять процентов годовых.

В Москве на выдачу ипотеки на подобных условиях смогут рассчитывать специалисты с заработной платой от 150 тысяч рублей, в городах-миллионниках — от 120 тысяч рублей, а для других населенных пунктов требования снизили до 70 тысяч рублей, раньше доход должен был быть не ниже 100 тысяч рублей. Работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита на жилье придется минимум пять лет. В случае увольнения сотрудника льготная ставка останется прежней в течение шести месяцев — ранее она сохранялась в течение трех.

Нина Ташевская
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