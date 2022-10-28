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19:57, 28 октября 2022Среда обитания

IT-специалистам захотели изменить условия льготной ипотеки

Минцифры захотело изменить часть условий льготной ипотеки для сотрудников IT-сферы

Фото: Sigmund / Unsplash

Минцифры захотело снизить требования к возрасту и зарплате, которую должны получать сотрудники IT-сферы для оформления льготной ипотеки. Об изменении части условий программы сообщается в Telegram-канале ведомства.

В министерстве предложили снизить уровень зарплаты до 120 тысяч рублей для городов-миллионников, не включая Москву. До этого специалисты должны были получать по 150 тысяч рублей. Для других населенных пунктов требования снизили до 70 тысяч рублей, раньше доход должен был быть не ниже 100 тысяч рублей.

Если нововведение вступит в силу, то рассчитывать на льготную ипотеку смогут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет. На данный момент требование было с 22 до 44 лет. Также льготная ставка сохранится в течение шести месяцев после увольнения сотрудника.

Ранее Москву назвали лидером среди регионов России по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов. Льготную программу запустили в мае. С этого момента по ней выдали 1,1 тысячи кредитов на сумму в 14,3 миллиарда рублей.

Нина Ташевская
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