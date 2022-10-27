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09:10, 27 октября 2022Среда обитания

Назван лидирующий по выдаче льготной IT-ипотеки регион России

Москву назвали регионом России, который лидирует по выдаче ипотеки для IT-специалистов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Москву назвали лидером среди регионов России по выдаче льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Льготную программу запустили в мае 2022 года. С этого момента по ней выдали 1,1 тысячи кредитов на сумму в 14,3 миллиарда рублей. Показатель оказался наибольшим среди всех регионов страны. С мая по сентябрь работающие в сфере IT подали около 5,7 тысячи заявок на оформление подобной ипотеки, 3,8 тысячи одобрили. Наибольшее число ипотек выдали в июне — 360 кредитов на сумму в 4,3 миллиарда рублей.

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«Льготная IT-ипотека востребована у молодых людей, так как позволяет им приобрести жилье на выгодных условиях. Сейчас на столицу приходится около 30 процентов от числа выданных в России по этой программе кредитов и 43 процента от их общего объема в денежном выражении», — заявил Ефимов.

В августе Минцифры предложило снизить до трех процентов ставку по программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Возможное нововведение предполагало, что максимальная ставка по кредиту на жилье снизится с пяти процентов годовых до трех.

Нина Ташевская
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