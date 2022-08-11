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Для IT-специалистов предложили снизить ставку по ипотеке

Минцифры предложило снизить ставку по ипотеке для IT-специалистов до трех процентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минцифры предложило снизить до трех процентов ставку по программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект приказа правительства.

Возможное нововведение предполагает, что максимальная ставка по кредиту на жилье снизится с пяти процентов годовых до трех. Власти также предложили изменить требования к минимальному размеру заработной платы. Для городов-миллионников кроме Москвы показатель снизят со 150 тысяч рублей до 120 тысяч, для остальных городов — со 100 тысяч до 70 тысяч рублей.

В качестве изменений также предложили увеличить срок, в течение которого заемщик будет должен найти новую работу, если потеряет должность на прежнем месте. Ипотечникам захотели разрешить заниматься поиском работы не три месяца, а шесть.

В июле 2022 в России увеличили максимальный размер кредита для льготной ипотеки, которую могут оформить IT-специалисты. В регионах-миллионниках сумму повысили с 18 миллионов рублей до 30 миллионов рублей, в остальных — с 9 миллионов до 15 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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