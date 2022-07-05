IT-специалистам изменили условия льготной ипотеки

IT-специалистам увеличили максимальный размер кредита для льготной ипотеки

В России увеличили максимальный размер кредита для льготной ипотеки, которую могут оформить IT-специалисты. Постановление об изменении части условий программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Максимальный размер ипотечного кредита, который могут взять IT-специалисты с использованием льготной ставки, в регионах-миллионниках увеличен с 18 миллионов рублей до 30 миллионов рублей, в остальных — с 9 миллионов до 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Власти также скорректировали требования к зарплате, которую должны получать сотрудники IT-сферы для оформления льготной ипотеки. В городах-миллионниках сумма должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ и не менее 100 тысяч рублей — в остальных населенных пунктах.

Обещание о льготной ипотеке российским программистам в начале марта дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Помимо кредита на жилье по льготной ставке специалистам захотели предоставить отсрочку от призыва на военную службу до достижения 27 лет на то время, что заняты в российских IT-компаниях.