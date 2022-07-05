Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

IT-специалистам изменили условия льготной ипотеки

IT-специалистам увеличили максимальный размер кредита для льготной ипотеки

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В России увеличили максимальный размер кредита для льготной ипотеки, которую могут оформить IT-специалисты. Постановление об изменении части условий программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Максимальный размер ипотечного кредита, который могут взять IT-специалисты с использованием льготной ставки, в регионах-миллионниках увеличен с 18 миллионов рублей до 30 миллионов рублей, в остальных — с 9 миллионов до 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Власти также скорректировали требования к зарплате, которую должны получать сотрудники IT-сферы для оформления льготной ипотеки. В городах-миллионниках сумма должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ и не менее 100 тысяч рублей — в остальных населенных пунктах.

Обещание о льготной ипотеке российским программистам в начале марта дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Помимо кредита на жилье по льготной ставке специалистам захотели предоставить отсрочку от призыва на военную службу до достижения 27 лет на то время, что заняты в российских IT-компаниях.

Ударная волна
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Назван возможный ответ России на запрет транзита товаров через Литву
Немецкий партнер «Газпрома» по «Северному потоку» получит помощь государства
Помпео допустил участие в выборах президента США в 2024 году
IT-специалистам изменили условия льготной ипотеки
Фитнес-тренер показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов
На Украине сообщили о распродаже в стране западной военной продукции
Во Владимирской области похоронили мультипликатора Леонида Шварцмана
Подозреваемого в похищении воронежского школьника россиянина взяли под стражу
Российский город захватило опасное растение
Ученые рассказали об опасных веществах в Черном море
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.