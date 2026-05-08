Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:22, 8 мая 2026Экономика

Стало известно об интересе жителей азиатской страны к работе в России

Посол РФ Хозин: Интерес бангладешцев к работе в России растет
Дмитрий Воронин

Фото: Nurphoto / Getty Images

Посол РФ в Бангладеш Александр Хозин рассказал о растущем интересе жителей этой азиатской страны к работе в России. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, сейчас известно о занятости в нашей стране примерно семи тысяч бангладешцев, работающих в разных отраслях, включая сельское хозяйство и судостроение.

Хозин подчеркнул, что российские предприятия заинтересованы в таком сотрудничестве, а сам найм иностранных специалистов «осуществляется с соблюдением российского законодательства и в соответствии со строгими критериями отбора». Он уточнил, что перед получением визы каждый потенциальный сотрудник из Бангладеш проходит обязательное собеседование.

Ранее о том, что в России на фоне нехватки рабочих рук ожидается приток мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш рассказал «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

В этих странах, отмечал глава ТПП осенью 2025 года, «демографическая база позволяет формировать крупные группы трудовых мигрантов, готовых ехать на долгосрочные контракты». «Для России эти направления интересны, но требуют создания более прозрачных каналов рекрутинга и адаптации», — считает Катырин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok