Стало известно об интересе жителей азиатской страны к работе в России

Посол РФ Хозин: Интерес бангладешцев к работе в России растет

Посол РФ в Бангладеш Александр Хозин рассказал о растущем интересе жителей этой азиатской страны к работе в России. Его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, сейчас известно о занятости в нашей стране примерно семи тысяч бангладешцев, работающих в разных отраслях, включая сельское хозяйство и судостроение.

Хозин подчеркнул, что российские предприятия заинтересованы в таком сотрудничестве, а сам найм иностранных специалистов «осуществляется с соблюдением российского законодательства и в соответствии со строгими критериями отбора». Он уточнил, что перед получением визы каждый потенциальный сотрудник из Бангладеш проходит обязательное собеседование.

Ранее о том, что в России на фоне нехватки рабочих рук ожидается приток мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш рассказал «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

В этих странах, отмечал глава ТПП осенью 2025 года, «демографическая база позволяет формировать крупные группы трудовых мигрантов, готовых ехать на долгосрочные контракты». «Для России эти направления интересны, но требуют создания более прозрачных каналов рекрутинга и адаптации», — считает Катырин.