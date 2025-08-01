Уехавший в США комик назвал преимущество России

Комик Поперечный, живущий в США, заявил, что медицина в России лучше

Популярный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, назвал преимущество России. В видео, доступном на YouTube, он уточнил, что речь идет о медицине.

Поперечный и его супруга, модель Полина Чистякова, возмутились тем, что в стране дорогая, но неэффективная медицина. Супруга стендапера призналась, что проходит все медицинские обследования только в России, так как боится иметь дело с американскими врачами. В частности, отметили муж и жена, в США нельзя сразу записаться к профильному врачу. Предварительно необходимо получить направление от терапевта, который может готовить медицинский документ долго, объяснила Чистякова.

«Могла бы идти речь, что у нас не лучше, чем здесь, просто это привычнее и понятнее. Но говоря по-честному — это сильно лучше, чем здесь [США]», — заявил Поперечный. Он добавил, что на местную медицину жалуются и сами американцы.

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