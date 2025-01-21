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09:09, 21 января 2025Интернет и СМИ

Живущая в США российская блогерша раскрыла цены на медицину в стране

Живущая в США блогерша Андерсон: Услуги стоматологов в США стоят очень дорого
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в Лос-Анджелесе, раскрыла цены на медицину в стране, в частности на стоматологические услуги. Подробностями она поделилась в новом видео, доступном на ее YouTube-канале под названием Nellifornication.

Андерсон рассказала, что услуги стоматологов в США стоят очень дорого. «Стоматологические услуги в Америке производятся частными клиниками, государство может что-то покрывать страховкой, но в целом пациенту все равно нужно доплачивать», — отметила она.

По словам блогерши, поставить пломбу в американской клинике стоит от 100 до 300 долларов (10-30 тысяч рублей), поставить коронку — от 500 до 3000 долларов (51-307 тысяч рублей). «Вопрос остается: почему так дорого?» — высказалась она.

Стоматолог-хирург Роланд в беседе с Андерсон объяснил высокие цены на услуги дантистов в стране тем, что в США дорогая жизнь и учеба. Он добавил, что обучение на стоматолога обходится студентам в 300 тысяч долларов (более 30 миллионов рублей). «Плюс все остальное: и лаборатория, и рабочие, аренда», — заключил он.

Ранее Андерсон рассказала, что американцы боятся болеть из-за того, что медицинские услуги в США стоят дорого.

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