Живущая в США блогерша рассказала о страхе американцев заболеть из-за дорогой медицины

Блогерша Андерсон заявила о страхе американцев заболеть из-за дорогой медицины

Блогерша из России Нелли Андерсон, известная под псевдонимом Nellifornication и живущая в Лос-Анджелесе, рассказала о высоких ценах в стране, а также о том, что американцы боятся болеть из-за того, что медицинские услуги стоят дорого. На эту тему она порассуждала в новом видео, доступном на ее YouTube-канале под названием Nellifornication.

Андерсон, живущая в США уже семь лет, заявила, что в Штатах «супердорого лечиться». «Я слышала, что некоторые американцы говорили, что им страшно болеть, потому что счет из больницы такой большой придет, что страшно», — пояснила она.

Блогерша отметила, что при наличии медицинской страховки, которая покрывает не все услуги, она всегда при посещении врача уточняет точную стоимость анализов. «К примеру, я ходила к женскому врачу, сдала несколько анализов, казалось бы, что там такого, пару всего лишь анализов, потом из лаборатории счет пришел на 800 долларов (около 72 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала она. По словам блогерши, счет за оказание медицинской помощи присылают даже при вызове скорой помощи.

«Вещь, к которой приходится адаптироваться постоянно, — это цены, которые растут. С одной стороны, машины дешевеют, аренда жилья дешевеет, что несомненный плюс, но с другой — продукты стали дороже, услуги дороже», — заключила Андерсон.

Ранее блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), прожившая несколько месяцев в США, раскрыла стоимость жизни в стране. По ее словам, в среднем квартира-студия в Штатах обходится в 2,5 тысячи долларов в месяц.