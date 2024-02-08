Популярная российская блогерша раскрыла стоимость жизни в США

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), прожившая несколько месяцев в США, раскрыла стоимость жизни в стране. О тратах за месяц она рассказала в видео, доступном на YouTube.

По словам Мадрид, в среднем квартира-студия в США обходится в 2,5 тысячи долларов (примерно 224 тысячи рублей) в месяц. Стоимость продуктов на неделю зависит от их качества, добавила блогерша. «Если вы хотите питаться правильно и хорошо, то долларов 300 в неделю (26 тысяч рублей). А если просто, как все американцы, то 300 долларов хватит на две недели», — объяснила она.

Шабашова также рассказала о зарплатах в США. Блогерша назвала их высокими и уточнила, что ее подруга зарабатывала около 3,5 тысячи долларов (около 313 тысяч рублей) в месяц, когда работала в сети кофеен Starbucks. «Если ты здесь не работаешь, ты здесь не проживешь», — заключила она.

Ранее Мадрид пожаловалась на высокие цены на Гавайях и назвала их лютыми. По ее словам, в этом штате США несколько дней жизни в доме обошлись им почти в 2,5 тысячи долларов.