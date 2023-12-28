Известная российская блогерша рассказала о «лютых» ценах в одном штате США

Известная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) пожаловалась на высокие цены на Гавайях. Об этой особенности штата США она рассказала в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Блогерша посетила остров Мауи и рассказала, что жилье там очень дорогое. По словам Мадрид, за несколько дней жизни в доме они с приятелями заплатили примерно 2400 долларов (около 217 тысяч рублей). Кроме того, на каждую ночь предполагался налог в 330 долларов (около 30 тысяч рублей), плата 600 долларов за уборку дома (около 54 тысяч рублей) и другие траты.

По словам блогерши, такой же дорогой оказалась и еда. «Цены на Гавайях, конечно, лютые. Самое дешевое и простое блюдо в ресторане, например, чечевичный суп, выйдет в 15 долларов», — посетовала она.

Ранее Елизавета Мадрид побывала в Сан-Диего и назвала его необычную особенность. В городе она не увидела сетевых магазинов. Жителям и гостям Сан-Диего предлагается делать покупки в местных лавках.