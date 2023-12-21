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19:53, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Побывавшая в одном городе США блогерша назвала его необычную особенность

Кадр: Елизавета Мадрид / YouTube

Известная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), побывавшая в Сан-Диего, заявила, что там нет сетевых магазинов. Об этой необычной особенности города США она рассказала в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Шабашова отметила, что в центре Сан-Диего не увидела ни одного магазина таких сетей, как Zara, Urban Outfitters и других. «Тут вообще этого ничего нет, даже в центре. Тут просто какие-то местные лавки. Носки, благовония. Непонятно, чем торгуют», — добавила она.

Ранее Мадрид посетила Мексику и назвала одну особенность страны. Ее удивило то, что дети на улице показывают фокусы и пытаются продать еду, чтобы заработать.

До этого блогерша раскрыла недостаток Таиланда. Она сравнила столицу страны — Бангкок — с недостроенной Москвой и отметила, что там грязно.

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      Мария Большакова
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