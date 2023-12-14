Известная блогерша побывала в Мексике и назвала необычную особенность страны

Известная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) побывала в Мексике и рассказала, что маленькие дети здесь зарабатывают деньги в общественных местах. Эту необычную особенность страны она назвала в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Блогерша раскрыла, что дети шести-семи лет подходили к ней в ресторанах и кафе и продавали еду. Мадрид предположила, что они делают это, чтобы заработать.

С той же целью они выходят на дорогу и показывают фокусы водителям автомобилей, добавила она. «Дети работают здесь. (...) Я такого нигде не видела», — заключила блогерша.

Ранее Мадрид заявила, что российские тиктокеры, уехавшие в США, живут там комфортно. Она подчеркнула, что ее коллеги стали снимать контент на английском языке. Также блогерша заверила, что инфлюэнсеры не испытывают финансовых проблем.

Помимо этого, блогерша назвала один минус Таиланда. Она отметила, что в Бангкоке грязно. Мадрид сравнила столицу страны с недостроенной Москвой.