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09:28, 2 июня 2023Интернет и СМИ

Российская блогерша рассказала о жизни уехавших в США тиктокеров

Блогер Елизавета Мадрид назвала комфортной жизнь уехавших в США российских инфлюэнсеров
Елизавета Мадрид

Елизавета Мадрид. Кадр: ПУШКА / YouTube

Известная блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) рассказала о жизни уехавших в США российских тиктокеров, с которыми ей удалось пообещаться во время поездки в Соединенные Штаты. В интервью проекту «Пушка» на YouTube она заявила, что у этих блогеров нет финансовых затруднений.

По словам Мадрид, в США она встретила участников TikTok-домов Dream Team House и Xo Team. Она заверила, что дела у них идут хорошо. «Я не знаю ни одного человека, у кого там какие-то проблемы с деньгами или что-то такое, у всех все хорошо. (...) Очень хорошая комфортная жизнь у всех», — сказала блогерша.

Говоря о финансовой обеспеченности живущих в США инфлюенсеров, она добавила, что многие из них стали снимать контент на английском языке и смогли «переквалифицироваться». Мадрид также указала, что блогеры хорошо зарабатывают на эфирах в TikTok. «От тысячи долларов до пяти ты можешь заработать за один эфир [продолжительностью] 12 часов», — рассказала она.

Ранее популярная в России блогерша и основательница Xo Team Мари Сенн оценила жизнь в США «тут мы никому не нужны». Она также пожаловалась на высокие цены в этой стране.

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    Олег Давыдов
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