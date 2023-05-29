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18:45, 29 мая 2023Интернет и СМИ

Популярная в России блогерша оценила жизнь в США словами «никому не нужны»

Популярная в России тиктокерша Мари Сенн оценила жизнь в США словами «никому не нужны»

Кадр: YesNoYes / YouTube

Популярная в России блогерша Мари Сенн оценила жизнь в США словами «никому не нужны». Свой комментарий она озвучила в интервью для YouTube-канала YesNoYes.

«Когда ты приезжаешь в Америку и начинаешь здесь жить, здесь сломаться в одно мгновение можно. А когда ты ходишь по Москве, тебя все узнают. Наши блогеры приезжают, извините за выражение, тут мы никому не нужны пока что», — высказалась тиктокерша.

По словам Сенн, многим российским блогерам тяжело смириться с тем, что в США другие условия. «Здесь другие цены, здесь очень дорого», — заключила она.

Ранее популярный блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-каналу «Дневник хача», переехавший в США, назвал жизнь там тяжелой. Инфлюэнсер признался, что испытывает тоску по России. Блогер также отметил, что в Соединенных Штатах у него иногда возникают трудности в разговоре с местными на английском языке.

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    Олег Давыдов
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