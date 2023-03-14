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08:03, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Уехавший в США популярный блогер рассказал о тоске по России

Живущий в США блогер Амиран Сардаров пожаловался на тоску по России

Кадр: Дневник хача / Youtube

Популярный блогер Амиран Сардаров, известный по каналу «Дневник хача», рассказал о жизни в США после того, как снова туда переехал. В видео, опубликованном на YouTube, он признался, что испытывает тоску по России.

Обращаясь к зрителям, Сардаров напомнил, что ранее критиковал США. «Жить здесь по-прежнему тяжело, я не отказываюсь от своих слов. Очень хочется увидеть своих друзей, маму, скучаешь просто по возможности легко по-русски поговорить», — высказался блогер. Он также отметил, что в США у него иногда возникают трудности в разговоре с местными людьми на английском языке.

В 2020 году Сардаров раскрыл, что переехал в США и теперь живет в Лос-Анджелесе. Тогда он пожаловался, что высокого уровня жизни в Америке тяжело достигнуть. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию. Он рассказал о неудачной карьере в Соединенных Штатах, объяснив это тем, что в США для достижения успеха нужно знать английский язык.

Позднее Сардаров также заявил, что за время его отсутствия российский сегмент YouTube стал сильно конкурентным и в нем появилось больше молодежи. Блогер признался, что из-за этого ощущает себя «стариком».

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Маргарита Щигарева
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