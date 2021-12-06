Популярный блогер рассказал о провальной карьере в Америке

Популярный блогер Амиран Сардаров вернулся в Россию и рассказал о провальной карьере в Америке, куда уехал в начале 2020 года. В подкасте на YouTube-канале Main Event Podcast он раскрыл причину своей неудачи. По мнению блогера, ему помешало незнание английского языка.

«Когда ты приходишь, не говоришь на английском, когда ты эмигрант, и даже если они знают твой бэкграунд — ты делал мировой узнаваемости шоу с пощечинами (проект "Каменные лица" на YouTube-канале "Дневник хача" — прим. "Ленты.ру") — они сначала рады и позитивно тебя воспринимают», — объяснил Сардаров.

Однако когда дело доходит до переговоров, партнеры теряют интерес к блогеру и отказываются от сотрудничества по бартеру, если он не говорит по-английски. «И ты уходишь, а твоему менеджеру, который говорит на английском, приходит чек за коллаборацию в 70-100 тысяч долларов», — рассказал блогер.

По мнению Сардарова, с американцами невозможно дружить без знания английского языка. При этом он отметил, что, чтобы добиться успеха в Америке и обзавестись контактами, нужно как минимум 5-10 лет.

«На первое время, если бабло есть, Америка будет любить тебя и принимать. Но если бабла нет, а бабло очень быстро там заканчивается, построить что-то крайне тяжело», — заключил блогер.

Ранее Сардаров подтвердил слухи о свадьбе с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Церемония бракосочетания проходила в Лас-Вегасе.

Сардаров прославился в сети благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Хача», на который подписаны почти шесть миллионов пользователей. В 2019 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes.