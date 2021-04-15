Амиран Сардаров прокомментировал слухи о свадьбе и попрощался с «грязными сучками»

Популярный российский блогер Амиран Сардаров прокомментировал слухи о своей свадьбе с внучкой бывшего президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Он подтвердил информацию о бракосочетании, а также попрощался с «грязными сучками». Пост доступен на его странице в Instagram.

«Мне всегда было интересно, что меняется внутри когда вы надеваете кольца и вам говорят: "Отныне вы теперь муж и жена". Рассказываю — ни хрена не меняется», — написал Сардаров.

Мужчина добавил, что церемония проходила в Лас-Вегасе, а в качестве священника выступил человек в образе певца и актера Элвиса Пресли. «Прощайте все мои грязные сучки. Я буду скучать по вам», — пошутил блогер в конце своего поста.

О свадьбе Сардарова стало известно 14 апреля. Журналисты выяснили, что на проходящую в США церемонию были приглашены только родственники и близкие друзья пары.

Сардаров прославился в сети благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Хача», на который подписаны почти шесть миллионов пользователей. В 2019 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes.