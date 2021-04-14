Амиран Сардаров женился на внучке бывшего президента Узбекистана

Популярный российский блогер Амиран Сардаров женился на Мариам Тилляевой — внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в 2016 году. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе, США. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под знаменитого американского певца и актера Элвиса Пресли. Сардаров пришел на свадьбу в белой рубашке и шортах. На праздничном мероприятии присутствовали только близкие родственники и друзья пары.

В сентябре 2020 года стало известно о том, что Сардаров переехал в США. Тогда блогер рассказал о знакомстве с местной девушкой спустя три недели после того, как он стал жить в Лос-Анджелесе. Тилляева переехала в Америку около семи лет назад.

Сардаров прославился в сети благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Хача», на который подписаны почти шесть миллионов пользователей. В 2019 году он вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд Рунета по версии Forbes.