Популярный блогер описал трудности возвращения из США в Россию

Блогер Сардаров заявил, что после возвращения из США в Россию ощутил себя «неактуальным»

Популярный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, описал трудности, с которыми столкнулся после приезда в РФ. В интервью каналу «Вписка» на YouTube он рассказал, что ощутил себя «неактуальным» из-за перемен в отечественном сегменте видеохостинга.

Сардаров, обсуждая с ведущими проекта возможность возвращения в Россию находящегося за границей рэпера Алишера Моргенштерна, отметил, что чем дольше хип-хоп артист пребывает за рубежом, тем сложнее ему будет снова интегрироваться в общество в РФ.

«Меня не было [в России] всего два года, я через два года приехал, все поменялось. (...) YouTube уже стал сильно другой», — объяснил блогер на своем примере трудность возвращения в Россию. Сардаров отметил, что за время его отсутствия российский сегмент YouTube стал сильно конкурентным и в нем появилось больше молодежи. «Чувствуешь себя таким стариком, который немного неактуален», — заявил он.

Герой интервью выразил уверенность в том, что у него пока нет былой хватки как у YouTube-блогера. Помимо того, он посетовал на неопределенное, по его мнению, будущее американского видеохостинга в России. «Каждый день в таком смятении находишься, вроде его (YouTube — прим. «Ленты.ру») закрывают, потом не закрывают», — сказал Сардаров.

Ранее стало известно, что Сардаров запустил на YouTube новое шоу под названием «Я не гей» о гомосексуальных мужчинах. Вторым ведущим проекта стал депутат Госдумы Виталий Милонов.

О переезде Сардарова в США сообщалось в сентябре 2020 года. Блогер рассказал, что находился в Лос-Анджелесе. В декабре 2021 года стало известно, что он вернулся в Россию. Сардаров признал, что ему не удалось сделать карьеру в США, и раскрыл причину своей неудачи.