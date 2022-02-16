Моргенштерн впервые высказался о жизни в Дубае

Российский рэпер Моргенштерн в эфире «Нового радио» впервые высказался о своей жизни в Дубае. Его слова приводит Starhit.

Музыкант назвал комфортной жизнь в Дубае и заявил, что в ОАЭ можно получить новый опыт. Он вспомнил, что в Москве ему даже не хотелось выходить из дома.

«А тут ты можешь оказаться самым нищим и никчемным опущенцем среди людей, сидящих с тобой за одним столом. Это классно. Можно набраться опыта», — отметил хип-хоп-артист.

Он добавил, что переезд не мешает ему заниматься работой. «В целом, после всей этой ситуации со Следственным комитетом, еще большее количество людей начало интересоваться тем, как у меня дела, как здоровье. Я не остался один», — сказал Моргенштерн.

В конце ноября 2021 года сообщалось, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

В феврале 2022 года стало известно, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».