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Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки

Полиция возбудила административное дело в отношении Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Фото: @morgen_shtern

Полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении рэпера Алишера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что музыкант не признал вину в деле о пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств. Поводом для производства стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. Эксперты обнаружили, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

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Адвокат Сергей Жорин подтвердил наличие постановления о привлечении музыканта к административной ответственности. «Не найдя пропаганды наркотиков в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Это абсурд», — заявил он, добавив, что данное постановление будет обжаловано.

Слухи об эмиграции

Накануне брат рэпера Макс Штерн рассказал, что Моргенштерн окончательно покинул Россию, причем решение рэп-исполнителя об эмиграции «окончательное и обжалованию не подлежит». Он отметил, что Моргенштерн распродал почти всю недвижимость и бизнес в России. Новым местом жительства российского артиста он назвал дом на берегу Персидского залива.

Подруга Моргенштерна блогерша Кристина Босс предположила, что рэпер уехал, потому что не хотел объясняться с правоохранительными органами на родине. Она уверена, что исполнитель будет скучать по России. Такого же мнения придерживаются и другие близкие друзья рэпера.

Сам Моргенштерн позднее опроверг этот слух.

Россия от меня так легко не отделается

Моргенштерн

Претензии Бастрыкина

В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло после того, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в интернете.

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Адвокат музыканта заявил, что после выступления Бастрыкина он опасается давления правоохранителей на своего доверителя. В декабре Моргенштерн выпустил трек «Домой», в котором прокомментировал свой отъезд и ответил главе СК.

Марина Совина
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