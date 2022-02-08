Моргенштерн прокомментировал информацию об окончательном отъезде из России

Российский рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал информацию о cвоем окончательном отъезде из страны после обвинений председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Об этом он сообщил в сторис своего Instagram.

«Россия от меня так легко не отделается», — ответил он на новость.

Ранее брат рэпера Макс Штерн рассказал, что решение рэп-исполнителя об эмиграции «окончательное и обжалованию не подлежит». Он отметил, что Моргенштерн распродал почти всю недвижимость и бизнес в России. Новым местом жительства российского артиста он назвал дом на берегу Персидского залива.

23 ноября 2021 года Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после заявления Бастрыкина.