Журналист Карлсон заявил, что продукты в Москве в 4 раза дешевле, чем в США

В начале февраля американский журналист Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Он провел в столице восемь дней и успел прогуляться по улицам города. Позже Карлсон признался, что Москве его удивила — оказалось, что мегаполис по многим параметрам обгоняет любой город США.

В числе факторов, которые впечатлили журналиста, оказалась и эстетическая красота столицы. Карлсон отдельно отметил московское метро, которое, по его словам лучше «чего угодно» в его родной стране. Американец также заглянул в ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка» и в один из продуктовых магазинов, чтобы оценить уровень жизни россиян.

Карлсон не ожидал, что Москва так сильно ему понравится

Для меня самым радикальным за те восемь дней, что я провел в Москве, стал не только лидер страны Такер Карлсон Американский журналист

Говоря о своей поездке в Россию, журналист заявил, что состояние Москвы шокировало и взволновало его. Прежде журналист никогда не посещал столицу и помнил о ней по рассказам отца, который часто бывал в России в 80-х по работе. «У них едва было электричество. А теперь Москва гораздо чище, безопаснее и эстетически привлекательнее, чем любой город в Соединенных Штатах».

В том числе Карлсон отметил архитектуру, еду и сервис, которые доступны жителям Москвы. Журналист также посетил станцию метро «Киевская». Метро удивило его отсутствием граффити на стенах и поездах, неприятных запахов, грязи, большого количества бездомных, наркоманов и других подозрительных личностей. Он сравнил увиденное с ситуацией в нью-йоркском метро, в котором опасно находиться.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Карлсон отметил, что состояние города — значительный показатель при оценке страны в целом. По его словам, можно относиться к российскому правительству негативно и спорить насчет принимаемых им мер, однако сегодняшняя Москва является прекрасным местом для жизни, в отличие от городов США.

В России одна станция метро, которую люди используют для поездок домой и на работу каждый день, выглядит гораздо лучше, чем что-либо в нашей стране Такер Карлсон Американский журналист

С Карлсоном согласился и его коллега, американский журналист Джексон Хинкл. По собственному опыту пребывания в России он подтвердил, что обстановка в Москве гораздо благоприятнее привычной жителям американских городов. Помимо чистых улиц, он отметил низкий уровень преступности, который не идет в сравнение ни с одним американским мегаполисом. «На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите», — рассказал Хинкл.

По мнению американца, у россиян высокий уровень жизни

Помимо состояния самой Москвы, Карлсону захотелось оценить реальный эффект введенных западом санкций на жизнь горожан. В первую очередь журналист отправился в бывший флагманский ресторан McDonald's рядом со станцией метро «Пушкинская», который в июне 2022 года стал главным рестораном сети «Вкусно — и точка». Он заказал несколько блюд из меню и, попробовав их, заявил, что вкус не отличается от аналогичных продуктов в Америке. «Он просто стал русским», — заключил журналист.

Следующей остановкой Карлсона стал торгово-развлекательный центр «Гагаринский» на улице Вавилова. Журналист вспомнил дефицит продуктов в России во времена холодной войны и решил сравнить прошлое с нынешней ситуацией. С этой целью он отправился закупиться в гипермаркете «Ашан», чтобы на практике узнать, сколько россияне тратят на продукты и из чего состоит их рацион. Список покупок был составлен с расчетом на нужды семьи из четырех человек в течение недели.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Американец обнаружил плюсы еще до того, как зашел в магазин. Ему понравилась удобная система проката тележек — в специальный механизм нужно положить монету, чтобы раскрыть замок. «Положишь сюда десять рублей и получишь их обратно, когда поставишь тележку на место. Так что это бесплатно, но есть стимул вернуть тележку, а не просто укатить ее в свой лагерь для бездомных», — пояснил Карлсон. Он также отметил удобные эскалаторы, которые надежно фиксируют тележку и не дают ей скатиться вниз.

Если вы зайдете в российский продуктовый магазин и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров Такер Карлсон Американский журналист

На полках продуктового магазина журналист обнаружил в том числе импортные товары: шоколадные батончики «Сникерс», «Марс», «Баунти», жевательное драже «Ментос» и лезвия марки Gillette. Карлсон отметил и качество отечественных товаров, например свежего хлеба из местной пекарни. К концу прогулки по магазину тележка оказалась полной. Карлсон купил хлеб, фрукты, муку, крымское вино и другие продукты. Он заявил, что набрал больше продуктов, чем можно съесть за неделю, а финальная цена его разозлила — в США за такой набор пришлось бы заплатить гораздо дороже.

«Я перешел от веселья к законному гневу. Все это обошлось бы нам в 400 долларов. Здесь мы потратили 104 доллара (9,4 тысячи рублей). После такого начинаешь понимать, что идеология, возможно, не так важна в вопросе коррупции. Если взять уровень жизни людей, протолкнуть его через грязь, преступность и инфляцию, из-за чего они буквально не смогут покупать необходимые продукты, то станет не так важно, что ты говоришь или хороший ты человек или плохой. Ты разрушаешь жизни граждан, и именно это сделали с нами наши лидеры», — заключил журналист.