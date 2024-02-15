Такер Карлсон восхитился станцией метро «Киевская»

Американский журналист Такер Карлсон восхитился станцией московского метро «Киевская», которая, по его словам, «выглядит лучше, чем что бы то ни было в США». Об этом он заявил в видео, опубликованном на YouTube.

Журналист рассказал, что станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. «И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас…», — поделился он.

Карлсона удивило, как станция метро в России, которую люди ежедневно используют для поездок на работу и домой, выглядит лучше, чем метрополитен в США.

Он уточнил, что, в отличие от американского метро, в московском он не увидел грязи, граффити, бомжей, наркоманов, при этом он отметил чистоту и порядок на станции.

Американский журналист провел в российской столице восемь дней. 9 февраля он опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а также в социальной сети X и на видеохостинге YouTube. Суммарные просмотры видео на различных площадках превысили две сотни миллионов.

Президент России Владимир Путин назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за посредничество в коммуникации.