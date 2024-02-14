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23:17, 14 февраля 2024Россия

Путин поблагодарил Карлсона

Путин поблагодарил журналиста Карлсона за посредничество в коммуникации
Такер Карлсон и Владимир Путин

Такер Карлсон и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью и поблагодарил американского журналиста Такера Карлсона за посредничество в коммуникации. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника», — сказал глава государства.

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.

После общения с российским лидером Такер Карлсон признался, что его удивила готовность Путина к мирному разрешению противостояния с Украиной.

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      Марина Совина
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